Мандарины, гирлянды и подарки: Как россияне готовятся к Новому году на работе
У трёх из четырёх офисных сотрудников есть новогодние традиции на работе, сообщили НСН аналитики Level Group.
Так, согласно исследованию девелопера, предновогодние традиции есть в коллективах 74% опрошенных офисных сотрудников. Самая распространённая традиция — совместное украшение офиса. Её назвали главной 30% участников опроса: в их коллективах коллеги вместе наряжают ёлку и развешивают гирлянды. Ещё 21% выбрали обмен подарками, 16% — корпоративы, а 7% назвали другие традиции, например совместный просмотр новогоднего фильма или приглашение Деда Мороза.
Почувствовать приближение праздника на работе помогают и детали в офисе. Чаще всего сотрудники называли украшения на рабочих столах и в помещениях — 34%. Ещё 28% отметили мандарины, 17% — фоновую новогоднюю музыку в офисе или лобби бизнес-центра. Для 7% праздничное настроение создают подарки от партнёров. Некоторые сотрудники и сами поздравляют партнёров лично.
В коллективах 21% участников опроса играют в «Тайного Деда Мороза». Больше половины (54%) опрошенных поздравляют коллег и дарят им подарки от себя. При этом 26% опрошенных предпочли бы вовсе не обмениваться подарками на работе. На корпоративы за пределами офиса ходят 83% опрошенных, а в общем празднике компании в офисе обычно участвуют 73%. При этом 34% сотрудников предпочитают собираться небольшим кругом отдельно, а 18% вовсе не хотели бы идти на неформальный праздник с коллегами.
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