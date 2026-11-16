Почувствовать приближение праздника на работе помогают и детали в офисе. Чаще всего сотрудники называли украшения на рабочих столах и в помещениях — 34%. Ещё 28% отметили мандарины, 17% — фоновую новогоднюю музыку в офисе или лобби бизнес-центра. Для 7% праздничное настроение создают подарки от партнёров. Некоторые сотрудники и сами поздравляют партнёров лично.

В коллективах 21% участников опроса играют в «Тайного Деда Мороза». Больше половины (54%) опрошенных поздравляют коллег и дарят им подарки от себя. При этом 26% опрошенных предпочли бы вовсе не обмениваться подарками на работе. На корпоративы за пределами офиса ходят 83% опрошенных, а в общем празднике компании в офисе обычно участвуют 73%. При этом 34% сотрудников предпочитают собираться небольшим кругом отдельно, а 18% вовсе не хотели бы идти на неформальный праздник с коллегами.

