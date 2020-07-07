Малышева заявила о завершении вспышки COVID-19 в России

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире на своей странице в «Инстаграме» показала цифры, которые, по её мнению, свидетельствуют об окончании вспышки коронавируса COVID-19 в России. Об этом пишет Ura.ru.

Малышева отметила, что число тестов в России продолжает расти, а смертность остаётся на одном уровне, что свидетельствует о снижении заболеваемости.

По словам телеведущей, врачи приходят к выводу, что новый коронавирус менее заразен, чем считалось прежде.

Ранее Малышева отправилась в США к сыну, который работал там в коронавирусной реанимации. Этим летом Малышева в третий раз станет бабушкой, отмечает «Вечерняя Москва».

