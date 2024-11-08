Малышева заявила, что подсолнечное масло помогает защититься от деменции
Витамин Е, содержащийся в подсолнечном масле, помогает человеку защититься от деменции. Об этом заявили врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
Как отметили медики, дефицит элемента может спровоцировать болезнь Альцгеймера и деменцию. Продеус указал, что в случае, если человек будет употреблять достаточно витамина Е, он будет защищен: элемент снижает риски развития заболевания.
«Если нам хватает витамина Е в еде — а у нас... завались его в подсолнечном масле — если нам его хватает, то у нас светлый разум», — подчеркнула Малышева.
По ее словам, для получения дневной нормы витамина Е достаточно 45 граммов, или трех столовых ложек, масла.
Ранее Елена Малышева на пресс-конференции в НСН заявила, что вегетарианская диета снижает холестерин, но не приводит к снижению веса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru