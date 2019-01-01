Малышева возмутила общественность программой о «детях-кретинах»

Однако в ассоциации «Аутизм-Регионы» слова телеведущей посчитали «оскорблением людей с ментальными нарушениями», сообщает Ura.ru. Там отметили, что термин «кретин» и «идиот» не являются медицинскими и во всем мире используется другая терминология.

Как пишут «Дни.ру», Елена Малышева в настоящее время отказывается комментировать претензии к её выбору слов. Представитель телеведущей сообщил журналистам, что она прокомментирует ситуацию позже.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.

