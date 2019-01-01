Малышева возмутила общественность программой о «детях-кретинах»
Новый выпуск программы «Жить здорово» на Первом канале, посвященный детям-аутистам, вызвал негативную реакцию общественности.
В нём телеведущая Елена Малышева предложила обсудить «откуда берутся кретины». По её словам,
«Слово кретин — это слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», — пояснила Малышева.
Однако в ассоциации «Аутизм-Регионы» слова телеведущей посчитали «оскорблением людей с ментальными нарушениями», сообщает Ura.ru. Там отметили, что термин «кретин» и «идиот» не являются медицинскими и во всем мире используется другая терминология.
Как пишут «Дни.ру», Елена Малышева в настоящее время отказывается комментировать претензии к её выбору слов. Представитель телеведущей сообщил журналистам, что она прокомментирует ситуацию позже.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.
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