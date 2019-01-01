Общество

Малышева возмутила общественность программой о «детях-кретинах»

14 июня07:45

Новый выпуск программы «Жить здорово» на Первом канале, посвященный детям-аутистам, вызвал негативную реакцию общественности.

В нём телеведущая Елена Малышева предложила обсудить «откуда берутся кретины». По её словам,

«Слово кретин — это слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», — пояснила Малышева.

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Однако в ассоциации «Аутизм-Регионы» слова телеведущей посчитали «оскорблением людей с ментальными нарушениями», сообщает Ura.ru. Там отметили, что термин «кретин» и «идиот» не являются медицинскими и во всем мире используется другая терминология.

Как пишут «Дни.ру», Елена Малышева в настоящее время отказывается комментировать претензии к её выбору слов. Представитель телеведущей сообщил журналистам, что она прокомментирует ситуацию позже.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.

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ТЕГИ:Елена МалышеваПервый Канал