Малиновое варенье в российских магазинах подорожало на 7% за год
За год малиновое варенье в России подорожало на 7%, до 258 рублей за банку 250 грамм, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на «Чек Индекс».
В материале уточняется, что в онлайн-магазинах варенье за этот период подорожало еще сильнее – на 9%, в среднем до 366 рублей на банку.
Это связано с тем, что в этом году выше спрос на варенье из магазина из-за снижения садового урожая в домохозяйствах, а также меньшего объема зимних заготовок. Низкая урожайность в свою очередь связана с сильными весенними заморозками.
Помимо этого, выросла и цена на товары для заготовок варенья – это стеклянные банки, крышки и закаточные машинки.
Ранее сообщалось, что в июле дыни в России подорожали в среднем на 10%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru