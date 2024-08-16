Малиновое варенье в российских магазинах подорожало на 7% за год

За год малиновое варенье в России подорожало на 7%, до 258 рублей за банку 250 грамм, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на «Чек Индекс».

В материале уточняется, что в онлайн-магазинах варенье за этот период подорожало еще сильнее – на 9%, в среднем до 366 рублей на банку.

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Это связано с тем, что в этом году выше спрос на варенье из магазина из-за снижения садового урожая в домохозяйствах, а также меньшего объема зимних заготовок. Низкая урожайность в свою очередь связана с сильными весенними заморозками.

Помимо этого, выросла и цена на товары для заготовок варенья – это стеклянные банки, крышки и закаточные машинки.

Ранее сообщалось, что в июле дыни в России подорожали в среднем на 10%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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