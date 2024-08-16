Малиновое варенье в российских магазинах подорожало на 7% за год

За год малиновое варенье в России подорожало на 7%, до 258 рублей за банку 250 грамм, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на «Чек Индекс».

В материале уточняется, что в онлайн-магазинах варенье за этот период подорожало еще сильнее – на 9%, в среднем до 366 рублей на банку.