Пропавшую под Красноярском школьницу убили и сбросили в колодец
Прояснилась судьба 12-летней девочки, которая пропала в конце мая в Красноярском крае — ребенок был убит. Об этом сообщили с пресс-службе Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел в селе Нижняя Коя Шушенского района. Школьница вместе со своей 10-летней отправилась встречать коров, однако домой вернулась только младшая девочка. Старшая осталась на детской площадке.
Обеспокоенные родители спустя некоторое время отправились на поиски дочери, не сумев найти ее, вызвали полицию, сообщает РЕН ТВ.
В результате поисковой операции тело ребенка нашли в заброшенном пожарном колодце. Отмечается, что на теле найдены следы насилия, передает Газета.ру. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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