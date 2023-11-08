Мальчик спрятался от Путина под одеялом в центре детской онкологии
Маленький пациент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва спрятался от президента России под одеялом. Произошло это во время посещения Владимиром Путиным данного лечебного учреждения.
Там глава государства побывал в нескольких палатах несовершеннолетних больных. Один из мальчиков по имени Вадим при входе Путина, попытался укрыться от него на кровати под одеялом с головой.
Мать пациента пояснила, что он стесняется и рассказал, что сын любит играть на смартфоне в Minecraft. После этого президент вручил маленькому пациенту подарок – коробку с игрушечным вертолётом. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владимир Путин одарил и других пациентов, которых навестил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru