Мальчик на «ватрушке» врезался в дерево и погиб в Москве
На юге Москвы погиб мальчик, катавшийся на «ватрушке», сообщает «РЕН ТВ».
Он скончался после того, как врезался в дерево. Трагедия случилась на Каширском шоссе у дома 59. 15-летний подросток подбежавшим взрослым успел сказать, что не чувствует рук, после чего потерял сознание.
Прибывшим на место врачам оставалось только констатировать смерть ребенка. Предварительный диагноз — перелом позвоночника в результате сильного удара.
Прокуратура ведет проверку по факту инцидента.
Ранее в Москве завели уголовное дело после гибели ребёнка во время катания на надувной ватрушке.
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