Мальчик на «ватрушке» врезался в дерево и погиб в Москве

На юге Москвы погиб мальчик, катавшийся на «ватрушке», сообщает «РЕН ТВ».

Девочка едва не погибла на «ватрушке» в Подмосковье

Он скончался после того, как врезался в дерево. Трагедия случилась на Каширском шоссе у дома 59. 15-летний подросток подбежавшим взрослым успел сказать, что не чувствует рук, после чего потерял сознание.

Прибывшим на место врачам оставалось только констатировать смерть ребенка. Предварительный диагноз — перелом позвоночника в результате сильного удара.

Прокуратура ведет проверку по факту инцидента.

Ранее в Москве завели уголовное дело после гибели ребёнка во время катания на надувной ватрушке.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ДетиМосква
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