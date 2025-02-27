Растерзавших ребенка в Сочи хаски усыпили

Двух собак породы хаски, напавших на 9-летнего мальчика в Сочи, уже усыпили, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка

По словам хозяина, ранее собаки не убегали – сидели в ограде на длинной привязи и почти свободно передвигались по участку. Сам 48-летней Роман Цыганков приезжал в СНТ «Авиатор» раз в пару дней, кормить животных, но из-за непогоды и снегопадов, в этот раз не был там около 12 дней.

Оголодавшие лайки сорвались с веревок, прокопали лаз под забором и рванули на поиски пищи. На глаза озверевшим псам попался мальчик Валя, который шел в гости к отцу. Сейчас мальчику уже сделали одну операцию, предстоит еще несколько. Собак усыпили и вскоре проведут их вскрытие.

Владелец собак на допросе признал вину, напоминает RT.

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ФОТО: Владимир Астапкович/РИА Новости
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