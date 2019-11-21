Малайзия похвалила Россию за покупку пальмового масла

21 ноября 201914:13

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил нашей стране благодарность за покупку пальмового масла, сообщает РИА Новости.

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Абдулла также выразил надежду, что страны будут сотрудничать и в других сферах, в том числе в космической.

Отметим, что в июле этого года Малайзийский совет производителей пальмового масла раскритиковал инициативу Госдумы по повышению НДС на пальмовое масло.

В организации назвали эту меру дискриминационной и подчеркнули, что норма противоречит требованиям ВТО.



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ФОТО: РИА Новости
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