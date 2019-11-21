Малайзия похвалила Россию за покупку пальмового масла

Абдулла также выразил надежду, что страны будут сотрудничать и в других сферах, в том числе в космической.

Отметим, что в июле этого года Малайзийский совет производителей пальмового масла раскритиковал инициативу Госдумы по повышению НДС на пальмовое масло.

В организации назвали эту меру дискриминационной и подчеркнули, что норма противоречит требованиям ВТО.





