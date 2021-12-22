Максимум вылечившихся от COVID-19 зафиксирован в России

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 25 264. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,25%.

Скончались за 24 часа 1 020 пациентов с COVID-19 – на 7 меньше по сравнению с предыдущим днём. Всего с начала пандемии коронавирус стал основной причиной смерти 300 269 россиян.

Выздоровели и выписаны за сутки 42 322 человека. Это максимальное значение с начала пандемии. В целом доля вылечившихся составляет на сегодня 88,4% от общего числа инфицированных.

В Москве заразились за сутки 1 904 человека. При подтверждённом диагнозе COVID-19 на фоне пневмонии умер 81 пациент. Госпитализированы 694 человека, на искусственной вентиляции лёгких находятся 547. Выздоровели 3119 человек.

