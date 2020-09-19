Максима Шугалея предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) кандидат политических наук Александр Малькевич предложил выдвинуть плененного в Ливии российского социолога Максима Шугалея на Нобелевскую премию. Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.
«Лично я считаю, что было бы честно и справедливо на Нобелевскую премию мира выдвинуть настоящего узника совести, героя, ученого Максима Шугалея, который вот уже полтора года находится в ливийском плену. Человека, благодаря которому весь мир узнал о реальной террористической угрозе; о том, что бандиты и убийцы захватили власть в целой стране», — подчеркнул президент ФЗНЦ.
Руководитель фонда также выразил надежду, что в скором времени он вместе со своими коллегами займется решением этого вопроса.
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