Премьера фильма «Шугалей-2» состоялась в Коми
Премьера фильма «Шугалей-2» запланирована на следующее воскресенье, однако некоторые уже успели его посмотреть в рамках закрытого показа в Сыктывкаре. В частности, познакомиться с творчеством режиссера Максима Бриуса удалось председателю отделения партии «Родина» Александру Пасечнику.
По его словам, информацию о том, что ливийские террористы захватили в плен российских социологов Максима Шугалей и Самера Суэйфана, он узнал незадолго до выхода первой части фильма, которая произвела на него неизгладимое впечатление.
Как утверждает политик, после просмотра этой картины он вышел из зала в подавленном состоянии. Он уверен, что если остальные восприняли фильм так же, то съемочная группа сумела донести всю проблематику этой истории до публики.
Пасечник отметил, что первая часть фильма «Шугалей» оказалась довольно популярной среди не только российских, но зарубежных зрителей, которые теперь знают, что на территории Ливии процветает терроризм.
«Я считаю, что такие фильмы помогут вызволять наших соотечественников, попавших за границей в подобные тяжелые ситуации», — добавил он.
Также член партии «Родина» обратил внимание, что накануне закрытого показа фильма состоялась встреча между съемочной группой картины и представителями военно-патриотических организаций.
«Вообще игра актеров мне понравилась. Главного героя наша ветеранская среда знает еще по фильму «Балканский излом». Он нам нравится, и нам кажется, что его эта работа удалась», — сказал он.
В заключение Пасечник отметил, что он гордится идеей организовать предпремьерный показ именно в столице Коми, так как Максим Шугалей возглавляет список партии «Родина» на грядущих выборах в Госсовет республики. Также он выразил надежду, что детище Максима Бриуса поспособствует возвращению россиян на Родину.
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