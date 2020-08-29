Премьера фильма «Шугалей-2» состоялась в Коми

По его словам, информацию о том, что ливийские террористы захватили в плен российских социологов Максима Шугалей и Самера Суэйфана, он узнал незадолго до выхода первой части фильма, которая произвела на него неизгладимое впечатление.

Как утверждает политик, после просмотра этой картины он вышел из зала в подавленном состоянии. Он уверен, что если остальные восприняли фильм так же, то съемочная группа сумела донести всю проблематику этой истории до публики.

Пасечник отметил, что первая часть фильма «Шугалей» оказалась довольно популярной среди не только российских, но зарубежных зрителей, которые теперь знают, что на территории Ливии процветает терроризм.