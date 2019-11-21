Движение по первым маршрутам МЦД откроет Путин
21 ноября 201901:05
Российский президент даст старт движению по первым маршрутам Московских центральных диаметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Первыми маршрутами станут МЦД-1 между Одинцово и Лобней и МЦД-2 между Нахабино и Подольском. В общей сложности это 66 станций, с 27 из которых можно пересесть на метро.
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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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