Максим Галкин признан иноагентом
Артист Максим Галкин по решению Минюста внесен в перечень физлиц-иноагентов.
Список Минюста обновился в пятницу.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уехал из РФ после начала на территории Украины российской военной операции. Новым местом жительства для семьи стал Израиль.
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