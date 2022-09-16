Максим Галкин признан иноагентом

Артист Максим Галкин по решению Минюста внесен в перечень физлиц-иноагентов.

Верховный суд и кабмин одобрили проект об уголовном наказании иноагентов

Список Минюста обновился в пятницу.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уехал из РФ после начала на территории Украины российской военной операции. Новым местом жительства для семьи стал Израиль.

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ФОТО: РИА Новости
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