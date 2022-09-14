Верховный суд и кабмин одобрили проект об уголовном наказании иноагентов

Верховный суд и кабинет министров поддержали проект закона об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом заявил председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он уточнил, что в документе речь идёт о неисполнение обязательств и обязанностей иноагентами. Они, в частности, должны сдавать отчёты в конкретные сроки, маркировать соответствующим образом свою продукцию, в том числе, интеллектуального характера.

По словам Пискарёва, Верховный суд поддержал инициативу без каких-либо правок. Правительство также поддержало, однако предложило некоторые замечания. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», нижняя палата парламента также предлагает ввести административное наказание иноагентов за вмешательство в выборы в России.

