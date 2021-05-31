Макрон сделал прививку от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства написал в Twitter.

Какой вакциной привился французский лидер, не уточняется.

Кроме того, Макрон призвал граждан пройти вакцинацию, «как мы с Брижит (супругой президента - прим. НСН), как уже 25 миллионов французов», чтобы защитить себя и своих близких.

Макрон в декабре прошлого года перенес коронавирусную инфекцию. Глава государства продолжал выполнять свои обязанности удаленно.

