Макгрегор подарил первую выпущенную им бутылку виски Путину
Конор Макгрегор подарил первую бутылку виски собственного производства Владимиру Путину. Как пишет ТАСС, об этом ирландский боец смешанного стиля рассказал во время пресс-конференции в Москве.
Макгрегор наладил бизнес по производству виски в два года назад. Бутылку своего напитка ирландце презентовал президенту России в 2018-ом. Тогда Владимир Путин встретился со спортсменом во время финала чемпионата мира по футболу в столичных «Лужниках».
Во время пресс-конференции в Москве ирландец вспомнил, что тогда ему пришлось передать алкогольный напиток охране президента России – они проверили виски на наличие ядов. Со слов бойца, глава государства пообещал, что продегустирует презент.
Напомним, в своем последнем поединке 6 октября прошлого года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Конор Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.
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