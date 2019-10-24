Макгрегор подарил первую выпущенную им бутылку виски Путину

24 октября 201914:49

Конор Макгрегор подарил первую бутылку виски собственного производства Владимиру Путину. Как пишет ТАСС, об этом ирландский боец смешанного стиля рассказал во время пресс-конференции в Москве.

Макгрегор наладил бизнес по производству виски в два года назад. Бутылку своего напитка ирландце презентовал президенту России в 2018-ом. Тогда Владимир Путин встретился со спортсменом во время финала чемпионата мира по футболу в столичных «Лужниках».

Во время пресс-конференции в Москве ирландец вспомнил, что тогда ему пришлось передать алкогольный напиток охране президента России – они проверили виски на наличие ядов. Со слов бойца, глава государства пообещал, что продегустирует презент.

Макгрегор в Москве пригрозил Нурмагомедову реваншем

Напомним, в своем последнем поединке 6 октября прошлого года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Конор Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Википедия
ТЕГИ:Конор МакгрегорВладимир ПутинАлкоголь