Макгрегор ответил Хабибу на шутку о медали
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на шутку своего российского соперника Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Twitter.
Bastrykin! Where is Khabib’s shit in his pants medal ? He need this for shit his pants 10 rows back. 🇷🇺 pic.twitter.com/8WRFsr1Js6— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 13, 2021
«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны? Она нужна ему, как обделавшемуся 10 раз подряд», - заявил Макгрегор, опубликовав фотографию своего соперника в автобусе, который в 2017 году атаковал Макгрегор и его команда.
Ранее Нурмагомедов иронично предложил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать Макгрегору медаль за избиение «толпой дагестанцев». Шутка вызвала неоднозначную реакцию в России.
Роман Ковалев, который заступился за девушку в московском метро, был избит тремя нетрезвыми жителями Дагестана. Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».
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