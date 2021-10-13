Макгрегор ответил Хабибу на шутку о медали

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на шутку своего российского соперника Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Twitter.

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны? Она нужна ему, как обделавшемуся 10 раз подряд», - заявил Макгрегор, опубликовав фотографию своего соперника в автобусе, который в 2017 году атаковал Макгрегор и его команда.

Ранее Нурмагомедов иронично предложил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать Макгрегору медаль за избиение «толпой дагестанцев». Шутка вызвала неоднозначную реакцию в России.

Роман Ковалев, который заступился за девушку в московском метро, был избит тремя нетрезвыми жителями Дагестана. Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Александр БастрыкинНурмагомедовКонор Макгрегор
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