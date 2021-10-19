Макаревич поддержал жёсткие COVID-меры и лечение непривитых за их счёт

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Музыкант также выразил мнение, что невакцинированные пациенты должны на свои деньги лечиться от COVID-19.

Как заявил Макаревич Deutsche Welle, заразившийся непривитый человек представляет опасность для других и рискует их жизнями. По словам артиста, он поддерживает жесткие меры в плане профилактики коронавируса.

«Нас в школе прививали от полиомиелита, от оспы. Нас спрашивал кто-нибудь — кто хочет, кто не хочет? В обязательном порядке привили, слава богу. Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом. А здесь развели…», — заметил Макаревич.

Музыкант также привёл мнение одного из знакомых врачей, который констатировал нежелание россиян прививаться. В связи с этим Макаревич поддержал его позицию, которая заключается в том, чтобы не прошедшие вакцинацию в случае заболевания лечились за свой счёт.

«Кто привился и не дай бог вдруг заболел — медицина бесплатная, а для вас — за деньги, потому что вы мудаки!». «Вот я это поддерживаю!», — отметил лидер «Машины времени».

