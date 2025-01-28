Макаревич объяснил отказ донатить ВСУ
28 января 202504:31
Российский музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) объяснил Deutsche Welle (СМИ признано Минюстом РФ иноагентом), почему не поддерживает Вооруженные силы Украины финансово.
Он опасается за безопасность своего сына, который находится в России. Певец указал, что помогает обычным гражданам Украины, но не считает себя частью этого народа и не ездит туда на гастроли.
Ранее стало известно, что Макаревич начал распродавать имущество из своего дома в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о продаже
- Венгрия надавит на Украину, если она будет тянуть с перезапуском транзита газа
- Макаревич объяснил отказ донатить ВСУ
- Дуда призвал демонтировать «Северные потоки»
- Журналист Карлсон: Взрывы на «Северных потоках» - атака США на Германию
- Госдума: Можно забрать всю сумму пенсионных накоплений
- Китайский аналог ChatGPT обрушил американский рынок ценных бумаг
- СМИ: Причиной смерти актера Янковского могло стать заболевание печени
- Маск предрек исчезновение Европы и Азии из-за снижения рождаемости
- СМИ: Пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru