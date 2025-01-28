Макаревич объяснил отказ донатить ВСУ

Российский музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) объяснил Deutsche Welle (СМИ признано Минюстом РФ иноагентом), почему не поддерживает Вооруженные силы Украины финансово.

Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в РФ

Он опасается за безопасность своего сына, который находится в России. Певец указал, что помогает обычным гражданам Украины, но не считает себя частью этого народа и не ездит туда на гастроли.

Ранее стало известно, что Макаревич начал распродавать имущество из своего дома в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ВСУМузыкантыАндрей Макаревич

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