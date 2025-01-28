Макаревич объяснил отказ донатить ВСУ

Он опасается за безопасность своего сына, который находится в России. Певец указал, что помогает обычным гражданам Украины, но не считает себя частью этого народа и не ездит туда на гастроли.

Ранее стало известно, что Макаревич начал распродавать имущество из своего дома в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

