Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в РФ

Народный артист РФ, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) не намерен оспаривать закрытие в России своей компании «Философия ненасилия». Об этом сайту aif.ru заявил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

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По его словам, Макаревич открыл свою компанию в январе 2023 года в соответствии с требованиями закона об иноагентах, однако за прошедшее с того момента время положения этого закона изменились.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», - добавил Чернин.

Ранее стало известно, что регистрирующим органом было принято решение об исключении ООО «Философия ненасилия» из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнескомпанияМузыкантыАндрей Макаревич

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