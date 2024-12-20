Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в РФ

По его словам, Макаревич открыл свою компанию в январе 2023 года в соответствии с требованиями закона об иноагентах, однако за прошедшее с того момента время положения этого закона изменились.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», - добавил Чернин.

Ранее стало известно, что регистрирующим органом было принято решение об исключении ООО «Философия ненасилия» из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

