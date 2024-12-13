Актера Данилу Козловского застали в компании иноагента Андрея Макаревича
Российский актер Данила Козловский за границей оказался на одном мероприятии вместе с музыкантом Андреем Макаревичем (признан в РФ иноагентом). Их совместное фото опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
В настоящее время Козловский приостановил работу в Академическом Малом драматическом театре – Театре Европы по просьбе художественного руководителя Льва Додина, а также больше не задействован в российских проектах в кино. По предварительным данным, актер попал, в так называемый, «серый список», поэтому его и не приглашают на съемки.
Ранее Максим Виторган заявил, что из-за Данилы Козловского едва не закрыли театр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru