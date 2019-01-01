МАК обнародует итоги расследования катастрофы SSJ-100 в ближайшее время

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет по катастрофе в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 в ближайшее время. В МАК уточнили, что доклад обнародуют после «окончательной корректорской выверки». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В среду, 5 июня, председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы доложил министру транспорта России Евгению Дитриху и членам правительственной комиссии о ходе работы технической комиссии за первые 30 дней.

За это время был проведен полевой этап на месте катастрофы, изучены фрагменты самолета, изучены записи бортовых самописцев, а также видеозаписи камер наружного наблюдения. На основании этих данных была сделана полная реконструкция полета, сообщили в МАК.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев объяснил в эфире НСН, что будет содержаться в отчете МАК.



