Майданов призвал относиться к Моргенштерну, как к артисту вне закона

Должны существовать единые правила, если в отношении определенного артиста вынесли вердикт, объявив врагом страны, а мы его видим в хит-парадах, то это несистемная работа, это саботаж. Стриминговые платформы должны поддерживать тренд государства, заявил в пресс-центре НСН депутат Госдумы, певец Денис Майданов.

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В пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.

«Мы много говорим об артистах, которые уехали из страны, или, молчат, не проявляя своей позиции, кто-то наоборот – за Россию. Должны существовать единые правила, если в отношении определенного артиста вынесли вердикт, объявив врагом страны, а мы его видим в хит-парадах интернет-ресурсов, то я считаю, что это со стороны платформ несистемная работа, это саботаж. Они должны поддерживать тренд государства. Если подобные персонажи, а я говорю о Моргенштерне объявлен в стране вне закона, то СМИ должны принять это к сведению. Возьмем Китай, там если человек попал в немилость, то его творчество исчезает со всех площадок. Почему у нас разброд? Почему государственный орган выносит определенное решение, а другие организации страны саботируют – это большой вопрос. Лобода где-то звучит, многие артисты поливают нас грязью, а мы им разрешаем приезжать на частные корпоративы, небольшие концерты. Я не против заработков, я за то, чтобы люди отвечали за свой выбор, язык, политическую точку зрения», - сказал Майданов.

Ранее Лариса Долина в эфире НСН раскритиковала авторские песни певцов, а их качество охарактеризовала «ниже плинтуса».

