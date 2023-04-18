МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори

При этом у 72% россиян нет иммунитета к кори, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование лаборатории «Гемотест». Отмечается, что в первые месяцы текущего года жители России стали сдавать анализы на иммунитет к кори в два раза чаще.

Ранее зампред комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады.

