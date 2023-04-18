МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори

В Московском авиационном институте (МАИ) вводится дистанционное обучение для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников. Сообщение опубликовано на сайте вуза.

Уточняется, что доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори.

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При этом у 72% россиян нет иммунитета к кори, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование лаборатории «Гемотест». Отмечается, что в первые месяцы текущего года жители России стали сдавать анализы на иммунитет к кори в два раза чаще.

Ранее зампред комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады.

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