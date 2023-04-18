МАИ отменил дистанционный формат обучения из-за кори

В пресс-службе института пояснили, что по последней информации Роспотребнадзора диагноз студента, у которого подозревали корь, не подтвердился.

«Опасность распространения кори отсутствует, выявленных случаев заболевания нет. Ограничений на территории университета нет», — подчеркнули в МАИ.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Сантк-Петербургу Ирина Катаева заявила, что из-за кори может пострадать желудочно-кишечный тракт и центральная нервная система, сообщают «Невские новости».