Махинации застройщиков могут оставить сотни жителей Балашихи без жилья

Дольщики из жилого комплекса «Леоновский парк» в Балашихе сообщают, что могут лишиться купленных еще в 2014–2015 годах квартир из-за банкротства очередного застройщика, пишет «Вечерняя Москва».

Жильцы жалуются на поведение управляющего, который «готов выгнать на улицу семьи с детьми». Издание сообщает, что у ЖК уже были случаи, когда жильца лишали права на собственность в судебном порядке. Ситуацию на контроль взял балашихинский городской прокурор.

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Застройщики вместо логичного в нынешних реалиях снижения цен на жилье обманывают потребителя маркетинговыми приемами, рассказала НСН ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор абсолютно не устраивают многочисленные «черт знает какие» ипотечные схемы застройщиков, и ЦБ продолжит с ними бороться.

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ФОТО: РИА Новости
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