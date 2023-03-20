Махинации застройщиков могут оставить сотни жителей Балашихи без жилья

Дольщики из жилого комплекса «Леоновский парк» в Балашихе сообщают, что могут лишиться купленных еще в 2014–2015 годах квартир из-за банкротства очередного застройщика, пишет «Вечерняя Москва».



Жильцы жалуются на поведение управляющего, который «готов выгнать на улицу семьи с детьми». Издание сообщает, что у ЖК уже были случаи, когда жильца лишали права на собственность в судебном порядке. Ситуацию на контроль взял балашихинский городской прокурор.