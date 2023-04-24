Над Санкт-Петербургом наблюдается северное сияние
Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом, сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета.
На снимках в ночном небе видны фиолетово-зеленые всполохи. Астрономы-любители говорят, что северное сияние можно увидеть по всей России.
Как сообщает Институт прикладной геофизики, на Земле идет мощная магнитная буря класса G3. Он предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны «закипания» масляных трансформаторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru