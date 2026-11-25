«В 2026 году стоит ограничиться тремя сочетающимися оттенками и использовать их во всем декоре. Мигающие разноцветные гирлянды лучше заменить на гирлянды с мягким теплым свечением — они сделают интерьер спокойнее и добавят уюта. Главный секрет праздничного настроения – правильное освещение. Теплые оттенки сделают уютным любое, даже самое небольшое пространство. Преобразить комнату помогут гирлянды-шторы, которые создадут мягкое сияние и будут эффектно просвечивать сквозь тюль. Можно также дополнить интерьер свечами, разместив их на разной высоте, в том числе можно использовать безопасные светодиодные варианты. Точечная подсветка декора поможет визуально расширить пространство», - советует эксперт», - отметила она.

Она также подчеркнула особую роль ароматов в создании новогоднего уюта.

«Если устанавливать живую елку не планируется, на помощь придут интерьерные парфюмы и натуральные эфирные масла. Ароматы часто пробуждают яркие воспоминания, а зимние праздники тесно связаны с определенными ассоциациями», - добавила она.

На Новый год большинство россиян выбирают подарки, которые можно съесть. Такой вариант назвали 62% участников опроса программы лояльности «Х5 Клуб». Сувениры и украшения дарят 57% респондентов, косметику и парфюмерию — 51%.

