Магия первого снега: Россиянам рассказали, как украсить дом к Новому году
Светлана Шульгина заявила НСН, что в этом году стоит ограничиться тремя сочетающимися оттенками и использовать их во всем декоре.
У каждого пятого россиянина уже в ноябре появилось желание обустроить новогоднюю обстановку в доме и создать уют, заявила НСН архитектор, директор департамента по продукту ГК «Гранель» Светлана Шульгина.
К 24 ноября 2026 года первый снег прошел почти во всех регионах России. Как показало исследование ГК «Гранель», большинство россиян ощущают предновогоднее настроение с первым снегом (83%). При этом у почти каждого четвертого (22%) уже появилось желание украсить дом к Новому году. Каждый пятый (19%) в предвкушении праздника хочет больше встречаться с друзьями и близкими в уютной домашней обстановке. Шульгина дала советы по оформлению пространства.
«В 2026 году стоит ограничиться тремя сочетающимися оттенками и использовать их во всем декоре. Мигающие разноцветные гирлянды лучше заменить на гирлянды с мягким теплым свечением — они сделают интерьер спокойнее и добавят уюта. Главный секрет праздничного настроения – правильное освещение. Теплые оттенки сделают уютным любое, даже самое небольшое пространство. Преобразить комнату помогут гирлянды-шторы, которые создадут мягкое сияние и будут эффектно просвечивать сквозь тюль. Можно также дополнить интерьер свечами, разместив их на разной высоте, в том числе можно использовать безопасные светодиодные варианты. Точечная подсветка декора поможет визуально расширить пространство», - советует эксперт», - отметила она.
Она также подчеркнула особую роль ароматов в создании новогоднего уюта.
«Если устанавливать живую елку не планируется, на помощь придут интерьерные парфюмы и натуральные эфирные масла. Ароматы часто пробуждают яркие воспоминания, а зимние праздники тесно связаны с определенными ассоциациями», - добавила она.
На Новый год большинство россиян выбирают подарки, которые можно съесть. Такой вариант назвали 62% участников опроса программы лояльности «Х5 Клуб». Сувениры и украшения дарят 57% респондентов, косметику и парфюмерию — 51%.
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