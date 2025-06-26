Книжные магазины убрали с полок скандальные пособия «пикап-гуру» Лесли
Продажи книги Алекса Лесли приостановлены до прояснения ситуации, сказала НСН глава пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Анастасия Савчук.
Книги так называемого «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) изъяты с полок магазинов до прояснения ситуации, заявила НСН руководитель пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Анастасия Савчук.
Ранее ряд девушек пожаловались в полицию, что в центре Москвы некие мужчины подходили к ним, трогали и снимали это на видео. Оказалось, что это задание в рамках тренинга Лесли. СМИ обратили внимание на то, что многие столичные магазины продают книги Кириллова, в которых он рассказывает о местах и техниках домогательств и учит «прижимать» девушек, отказывающихся от близости. Савчук заявил, что в книжные магазины попадают только разрешенные к продаже издания, однако в данном случае издательство решило приостановить реализацию этих «пособий».
«Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» действует строго в рамках закона, соблюдая все нормы российского законодательства. Книги, которые появляются в магазинах, официально разрешены к продаже. Однако в данном случае издательство приняло решение приостановить продажу книги до прояснения ситуации», - сказала собеседница НСН.
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил НСН, что последователи Лесли, домогающиеся девушек в Москве, могут получить от 15 суток до 10 лет тюрьмы, а призывы самого «учителя» тянут на склонение к изнасилованию.
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