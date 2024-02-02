СМИ: Ударивший ребенка в магазине в Курской области принял мальчика за манекен

Ранее в магазине сети «Пятерочка» в городе Курчатов неадекватный мужчина ударил мальчика кулаком в голову. Злоумышленника в состоянии сильного опьянения задержали, его личность была установлена, пишет RT.

По данным «112», нападавшим оказался 55-летний вахтовик из Ингушетии Мухамед Гулаев. Мужчина заявил правоохранителям, что принял четырехлетнего ребенка за манекен.

«Теперь агрессивным мужчиной займется Следственный комитет. У малыша ... все обошлось без серьезных травм. Он осмотрен врачами и уже находится дома с родителями», — отмечает издание.

