СМИ: Ударивший ребенка в магазине в Курской области принял мальчика за манекен
Пьяный мужчина, ударивший маленького мальчика в магазине в Курской области, заявил, что принял ребенка за манекен. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее в магазине сети «Пятерочка» в городе Курчатов неадекватный мужчина ударил мальчика кулаком в голову. Злоумышленника в состоянии сильного опьянения задержали, его личность была установлена, пишет RT.
По данным «112», нападавшим оказался 55-летний вахтовик из Ингушетии Мухамед Гулаев. Мужчина заявил правоохранителям, что принял четырехлетнего ребенка за манекен.
«Теперь агрессивным мужчиной займется Следственный комитет. У малыша ... все обошлось без серьезных травм. Он осмотрен врачами и уже находится дома с родителями», — отмечает издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru