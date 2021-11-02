Магазину «Улыбка радуги» на юге Москвы грозит закрытие за нарушение антиковидных мер
Магазину «Улыбка радуги» на юге Москвы грозит закрытие на срок до 90 суток за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом предупредили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора в Южном административном округе столицы.
При проведении проверки в магазине по адресу: Ореховый бульвар, д. 12, корп. 1 были выявлены серьёзные нарушения. В частности, там не измеряется температура сотрудников и клиентов, не применяются средства дезинфекции для уборки помещений, а также нет в наличии оборудования для обеззараживания воздуха.
Проверка сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора проведена в рамках усиления контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в период нерабочих дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru