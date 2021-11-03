Магазин «Магнит» В ЮВАО опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал магазин «Магнит» на улице Академика Скрябина за нарушение антиковидных мер, сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.

По его словам, был проведен осмотр магазина, в ходе которого были выявлены серьезные нарушения, создающие угрозу причинения вреда здоровью посетителей.

«В магазине не соблюдается социальное дистанцирование, работают сотрудники без вакцинации от COVID-19, складские помещения захламлены, что не позволяет проводить дезинфекцию», - объяснил Лабаш.

Также он подчеркнул, что посетителей в данном магазине обслуживают без масок.

За выявленные нарушения компании грозит штраф до 500 тысяч рублей или временный запрет деятельности до 90 суток, соответствующий протокол уже составлен.

