Магазин «Магнит» В ЮВАО опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19
Роспотребнадзор опечатал магазин «Магнит» на улице Академика Скрябина за нарушение антиковидных мер, сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.
По его словам, был проведен осмотр магазина, в ходе которого были выявлены серьезные нарушения, создающие угрозу причинения вреда здоровью посетителей.
«В магазине не соблюдается социальное дистанцирование, работают сотрудники без вакцинации от COVID-19, складские помещения захламлены, что не позволяет проводить дезинфекцию», - объяснил Лабаш.
Также он подчеркнул, что посетителей в данном магазине обслуживают без масок.
За выявленные нарушения компании грозит штраф до 500 тысяч рублей или временный запрет деятельности до 90 суток, соответствующий протокол уже составлен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru