Anna Asti и рэпер A.V.G стали артистами года по версии Яндекс Музыки
Яндекс Музыка подвела музыкальные итоги 2023 года. В этом году подписчики Плюса слушали любимых исполнителей на Яндекс Музыке 340 млрд минут или рекордные 5,6 млрд часов. По данным площадки, самыми прослушиваемыми стали рэпер A.V.G, выпускающий треки в стиле пацанского хип-хопа, а также Anna Asti, удерживающая это звание второй год подряд.
«Альбомом года» стал релиз Aarne «AA Language 2», который набрал рекордное за всю историю Яндекс Музыки число прослушиваний в первые дни. «Искрой года» стал артист WHITE GALLOWS, выпустивший дебютный альбом «Oblivion». Сейчас у WHITE GALLOWS свыше 2,5 миллионов ежемесячных слушателей на Яндекс Музыке.
Молодой фонк-исполнитель Romantica стремительно нарастил аудиторию и перешагнул отметку в два млн прослушиваний, что позволило ему стать «Фрешменом года». А Кравц и Гио Пика стали главными по лайкам - их трек «Где прошла ты» залайкали более 1,5 млн пользователей.
Artik & Asti стали «Группой года», а легендарные «Король и Шут» признаны «Феноменом года». Треки рэпера Басты возглавили плейлист самых прослушиваемых новинок за уикенд, а Instasamka не только чаще остальных попадала в десятку чарта Яндекс Музыки, но и забрала номинацию «Караоке-хит года».
Трек «Ножевой» от A.V.G и TATAR стал «Взлётом в Моей волне». Ремикс компизиции «Плохая девочка» от группы «Винтаж» и молодых исполнителей ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT стал Треком года, а группу Cream Soda назвали «Выбором редакции» за их вклад в развитие поп-музыки в России.
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