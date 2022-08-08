«Лживая реклама»: Автоэксперт раскрыл уловки продавцов подержанных машин

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России сейчас находятся на уровне 27-30 тысяч машин в месяц, что существенно меньше, чем было до февраля, когда продавались до 170 тысяч машин. Лысаков отметил, что большой популярностью пользуются подержанные автомобили.

«Цены на вторичном рынке машин выросли. Россияне боятся продавать свои автомобили, потому что заменить их особо не на что, только если на более свежий год выпуска. Верить объявлениям в интернете – последнее дело. Маркетинг автопродавцов зачастую лукавый, используется откровенно лживая реклама. Называется базовая привлекательная цена, а при оформлении документов она вырастает на 100-200 тысяч рублей под разными предлогами: импортная резина, шерстяные коврики. Сам договор составляется таким образом, что покупатель, внесший предоплату, может ее потерять, если не согласится на новую цену и откажется от покупки. Подобные кабальные условия прописывают мелким шрифтом, а договор мало кто читает», - рассказал Лысаков.

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что при покупке подержанных автомобилей лучше ориентироваться на отзывы знакомых.

«Идеальный вариант – пользоваться советами друзей, знакомых, которые уже покупали у этого продавца автомобили», - резюмировал Лысаков.

Ранее он рассказал НСН, что цены на китайские автомобили приятно удивят россиян.

