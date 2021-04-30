Лжесвидетелю по делу Ефремова назначен год исправительных работ

Пресненский суд Москвы назначил Тевану Бадасяну год исправительных работ за лжесвидетельство во время процесса по делу актера Михаила Ефремова. Также из его зарплаты в течение года будет удерживаться 10%, передает РИА Новости.

Прокурор ранее просил назначить для него 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

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Ожидается, что в пятницу суд вынесет решения еще по двум лжесвидетелям на процессе по делу о ДТП со смертельным исходом, виновным в котором был признан Михаил Ефремов, передает RT.

В суде Теван Бадасян сообщил, что в день аварии он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец в бейсболке.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:СудМихаил Ефремов
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