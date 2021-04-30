Лжесвидетелю по делу Ефремова назначен год исправительных работ

Пресненский суд Москвы назначил Тевану Бадасяну год исправительных работ за лжесвидетельство во время процесса по делу актера Михаила Ефремова. Также из его зарплаты в течение года будет удерживаться 10%, передает РИА Новости.

Прокурор ранее просил назначить для него 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.