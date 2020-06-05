Депутат Лысаков призвал отложить обязательную установку тахографов

Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы заявил НСН, что любые штрафы усугубят и без того сложное финансовое положение россиян.

Минтранс начал тестировать онлайн-тахографы. Введение устройств, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей позволит выписывать штрафы на основании данных с приборов. Как пишет «КоммерсантЪ», сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор, при введении онлайн-тахографов система выставит штраф автоматически.

Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что тахограф – вещь необходимая, но в нынешних кризисных условиях его введение усугубит и без того непростую финансовую ситуацию россиян.

Эксперт: К штрафам за тахографы в России готовы - одни "давать", другие "брать"

«Любая контрольная техника призвана обеспечивать безопасность дорожного движения, но сейчас точка зрения у федеральной власти такова, чтобы не обременять лишний раз владельцев бизнеса. Пандемия больно ударила по экономике, разоряются предприниматели. Обременение – это установка тахографов, систем ГЛОНАСС. Более того, я лично внес поправку, чтобы отсрочить штрафы за несвоевременное введение контрольно-кассовой техники. И малый, и средний бизнес еле дышит, нужно на год все эти обременения отложить. Правительство хочет сделать это только до 1 октября, но этого очень мало», - заявил он.

Законопроект о внедрении онлайн-тахографов внесут в правительство осенью 2020 года. Вступление документа в силу предполагается через год для Москвы и Московской области и через два года для остальных регионов РФ.

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