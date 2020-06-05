Депутат Лысаков призвал отложить обязательную установку тахографов

Минтранс начал тестировать онлайн-тахографы. Введение устройств, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей позволит выписывать штрафы на основании данных с приборов. Как пишет «КоммерсантЪ», сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор, при введении онлайн-тахографов система выставит штраф автоматически.

Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что тахограф – вещь необходимая, но в нынешних кризисных условиях его введение усугубит и без того непростую финансовую ситуацию россиян.