Депутат Лысаков призвал отложить обязательную установку тахографов
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы заявил НСН, что любые штрафы усугубят и без того сложное финансовое положение россиян.
Минтранс начал тестировать онлайн-тахографы. Введение устройств, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей позволит выписывать штрафы на основании данных с приборов. Как пишет «КоммерсантЪ», сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор, при введении онлайн-тахографов система выставит штраф автоматически.
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что тахограф – вещь необходимая, но в нынешних кризисных условиях его введение усугубит и без того непростую финансовую ситуацию россиян.
«Любая контрольная техника призвана обеспечивать безопасность дорожного движения, но сейчас точка зрения у федеральной власти такова, чтобы не обременять лишний раз владельцев бизнеса. Пандемия больно ударила по экономике, разоряются предприниматели. Обременение – это установка тахографов, систем ГЛОНАСС. Более того, я лично внес поправку, чтобы отсрочить штрафы за несвоевременное введение контрольно-кассовой техники. И малый, и средний бизнес еле дышит, нужно на год все эти обременения отложить. Правительство хочет сделать это только до 1 октября, но этого очень мало», - заявил он.
Законопроект о внедрении онлайн-тахографов внесут в правительство осенью 2020 года. Вступление документа в силу предполагается через год для Москвы и Московской области и через два года для остальных регионов РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- «Добрый, солнечный»: Инна Чурикова о Михаиле Кокшенове
- Зеленский сделал главой украинской разведки человека Порошенко
- Песков заявил, что темы национализации «Норникеля» нет
- Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию пенсий
- Песков заявил, что поправки к Конституции будут приняты, если россияне за них проголосуют
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru