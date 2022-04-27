Лётчик Ярошенко доставлен в Москву после обмена на Рида

Гражданин России, лётчик Константин Ярошенко доставлен в Москву из Сочи, и направляется домой. В аэропорту «Внуково» его встретили родные. На видеокадрах были видны жена Виктория и дочь Екатерина. Они преподнесли главе семейства букет белых цветов, после чего обнялись.

В Сочи Ярошенко прилетел из турецкой Анкары, где в среду, 27 апреля прошёл его обмен на американского студента Тревора Рида. Как сообщили в министерстве иностранных дел России, это стало возможным после длительных переговоров.