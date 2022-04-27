Лётчик Ярошенко доставлен в Москву после обмена на Рида

Гражданин России, лётчик Константин Ярошенко доставлен в Москву из Сочи, и направляется домой. В аэропорту «Внуково» его встретили родные. На видеокадрах были видны жена Виктория и дочь Екатерина. Они преподнесли главе семейства букет белых цветов, после чего обнялись.

В Сочи Ярошенко прилетел из турецкой Анкары, где в среду, 27 апреля прошёл его обмен на американского студента Тревора Рида. Как сообщили в министерстве иностранных дел России, это стало возможным после длительных переговоров.

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Константин Ярошенко был арестован агентами спецслужбы США в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков, после его депортирован в Америку. В сентябре 2011 года суд США приговорил лётчика к 20 годам лишения свободы.

Тревор Рид был осужден в июле 2020 года судом в Москве на 9 лет колонии общего режима за нападение на двоих сотрудников МВД в ходе пьяной ссоры. На процессе Рид не признал вины, при этом заявив, что не помнит инцидента, поскольку был под действием алкоголя.

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ФОТО: скриншот видео
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