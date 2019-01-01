Львовские шахтёры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что работники всех шахт Львовской области перекрыли трассу Львов — Рава — Русская. Он пояснил, что на такие меры шахтеры пошли из-за долгов по зарплате, пишет RT.

По словам главы профсоюза, рабочие решились на такие радикальные меры, потому что «власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли». Он пояснил, что основным требованием шахтеров является погашение задолженности по заработной плате. Уточняется, что на данный момент размер долга перед сотрудниками Львовских шахт составляет порядка 15 млн. долларов.

Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока-2» сильно переоценено.



