Львова-Белова: Россия вернула еще двоих детей с территории Украины
10 июля 202513:48
Ещё двое детей были возвращены из Украины в Россию при посредничестве Катара. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
По её словам, аппарат детского омбудсмена уже помог в воссоединении 24 детей с близкими в России, а также 101 ребенка на Украине и в других странах.
«Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах», - заключила она.
Ранее Львова-Белова заявила, что Россия не похищала детей из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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