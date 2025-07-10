Львова-Белова: Россия вернула еще двоих детей с территории Украины

По её словам, аппарат детского омбудсмена уже помог в воссоединении 24 детей с близкими в России, а также 101 ребенка на Украине и в других странах.

«Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах», - заключила она.

Ранее Львова-Белова заявила, что Россия не похищала детей из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».