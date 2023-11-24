Львова-Белова: В России в 2022 году родители убили 80 детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что за последний год в России было совершено более 100 тысяч преступлений против несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.
Она также сослалась на статистические данные и указала, что в 2022 году от рук родителей погибли 80 детей.
«В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра», - подчеркнула омбудсмен.
Львова-Белова также напомнила о разработке стратегии комплексной безопасности детей в России и выразила надежду, что её реализация «позволит существенно улучшить ситуацию».
Ранее в Удмуртии арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве семилетнего сына и трёхлетней дочери из-за развода с женой, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Львова-Белова: В России в 2022 году родители убили 80 детей
- СМИ: США и Германия намерены вынудить Зеленского к переговорам с Россией
- Карьерный консультант Знаменская рассказала, как правильно составить резюме
- В РФС назвали важным включение матча России и Кубы в Книгу рекордов
- СМИ: Первую группу из 13 израильских заложников передали Красному Кресту
- Песков назвал чушью публикацию Washington Post о тоннеле в Крым
- Топ-менеджер ОАО РЖД Белянкин арестован по обвинению в мошенничестве
- Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
- «Копаешь сам себе»: Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
- Путин: созданный по западным стандартам ИИ «может получиться ксенофобом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru