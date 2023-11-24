Львова-Белова: В России в 2022 году родители убили 80 детей

Она также сослалась на статистические данные и указала, что в 2022 году от рук родителей погибли 80 детей.

«В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра», - подчеркнула омбудсмен.

Львова-Белова также напомнила о разработке стратегии комплексной безопасности детей в России и выразила надежду, что её реализация «позволит существенно улучшить ситуацию».

Ранее в Удмуртии арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве семилетнего сына и трёхлетней дочери из-за развода с женой, пишут «Известия».