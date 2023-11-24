Жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве трех своих детей

По данным ведомства, 8-летнюю девочку и двух мальчиков 2019 и 2023 года рождения нашли мертвыми в одной из квартир в городе Великие Луки и в частном доме на территории Куньинского района.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей», — указали в Следкоме.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП, в дальнейшем специалисты назначат необходимые экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Между тем в Екатеринбурге 25-летнего мужчину признали виновным в убийстве двухлетней падчерицы, подсудимого приговорили к 17 годам заключения, пишет Ura.ru.

