Жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве трех своих детей
Тела троих детей обнаружили в Псковской области, в убийстве подозревают мать — 34-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону.
По данным ведомства, 8-летнюю девочку и двух мальчиков 2019 и 2023 года рождения нашли мертвыми в одной из квартир в городе Великие Луки и в частном доме на территории Куньинского района.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей», — указали в Следкоме.
Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП, в дальнейшем специалисты назначат необходимые экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
Между тем в Екатеринбурге 25-летнего мужчину признали виновным в убийстве двухлетней падчерицы, подсудимого приговорили к 17 годам заключения, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
- Жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве трех своих детей
- В России создадут международную платформу сервисов и услуг на базе ИИ
- СМИ: Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе
- ОАК передала Минобороны РФ истребители Су-35С
- Исследование: 69% россиян потратят на отдых в 2024 году более 200 тысяч рублей
- Экс-замглавы Минобороны Украины: ВСУ перешли от контрнаступления к обороне
- ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене
- ВЭФ-2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке
- Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru