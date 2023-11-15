Львова-Белова призвала дать возможность трудоустраиваться после девятого класса

Подросткам, которые окончили девятый класс и получают среднее профессиональное образование, нужно дать возможность трудоустраиваться на постоянной основе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По ее словам, это поможет ребятам в профессиональном развитии. Также она призвала наладить связь с работодателями, чтобы развивалось наставничество и оплачиваемые стажировки.