Львова-Белова призвала дать возможность трудоустраиваться после девятого класса
Подросткам, которые окончили девятый класс и получают среднее профессиональное образование, нужно дать возможность трудоустраиваться на постоянной основе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.
По ее словам, это поможет ребятам в профессиональном развитии. Также она призвала наладить связь с работодателями, чтобы развивалось наставничество и оплачиваемые стажировки.
Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей. Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.
Он также представил топ-сфер, которые интересуют молодых людей при выборе профессии. Первое – это IT-отрасль, все, что касается разработок, проектные менеджеры. Вторая история – это все, что связано с маркетинговыми коммуникациями, создание новых продуктов, брендинг, пиар, блогерство. Меньше людей идут в сторону финансов, юриспруденции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru