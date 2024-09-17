Львова-Белова: Пострадавших в Челябинске детей отправят в федеральную клинику

Двое детей, пострадавшие в результате ЧП в школе Челябинска, находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Школа в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников

По её словам, им провели операции и планируется отправить их в федеральную клинику.

Она добавила, что состояние ещё одного ребёнка врачи оценивают, как средней степени тяжести, однако его родители пока не соглашаются на транспортировку, поэтому пока он остаётся в Челябинске.

Ранее в филиале коррекционной школы №68 в Челябинске подросток с ножом и молотком напал на одноклассников и преподавателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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