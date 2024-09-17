Львова-Белова: Пострадавших в Челябинске детей отправят в федеральную клинику
Двое детей, пострадавшие в результате ЧП в школе Челябинска, находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
По её словам, им провели операции и планируется отправить их в федеральную клинику.
Она добавила, что состояние ещё одного ребёнка врачи оценивают, как средней степени тяжести, однако его родители пока не соглашаются на транспортировку, поэтому пока он остаётся в Челябинске.
Ранее в филиале коррекционной школы №68 в Челябинске подросток с ножом и молотком напал на одноклассников и преподавателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru