Львова-Белова: Пострадавших в Челябинске детей отправят в федеральную клинику

По её словам, им провели операции и планируется отправить их в федеральную клинику.

Она добавила, что состояние ещё одного ребёнка врачи оценивают, как средней степени тяжести, однако его родители пока не соглашаются на транспортировку, поэтому пока он остаётся в Челябинске.

Ранее в филиале коррекционной школы №68 в Челябинске подросток с ножом и молотком напал на одноклассников и преподавателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

