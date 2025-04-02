Львова-Белова дала советы родителям на случай травли их детей в школе

Травля в школах - это универсальная проблема, с ней сталкиваются самые разные дети, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

По ее словам, В 2024 году получено более 500 обращений по вопросам травли, кибербуллинга, в 2025 году – уже 88, передает «ФедералПресс».

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Она отметила, что это общая проблема – и государств, и школ, и родителей. Если такое произошло, родителю нужно рассказать ребенку, что такое может случиться с каждым, эмоционально поддержать. Затем следует поговорить с классным руководителем или воспитателем, школьным психологом. Если это не дает результата – обратиться в администрацию учреждения.

Специализированное мобильное приложение «Заступник» гарантирует любому ребенку, который его использует, помощь в экстренной ситуации в течение двух с половиной минут, рассказала ранее в пресс-центре НСН уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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