Львова-Белова дала советы родителям на случай травли их детей в школе
Травля в школах - это универсальная проблема, с ней сталкиваются самые разные дети, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
По ее словам, В 2024 году получено более 500 обращений по вопросам травли, кибербуллинга, в 2025 году – уже 88, передает «ФедералПресс».
Она отметила, что это общая проблема – и государств, и школ, и родителей. Если такое произошло, родителю нужно рассказать ребенку, что такое может случиться с каждым, эмоционально поддержать. Затем следует поговорить с классным руководителем или воспитателем, школьным психологом. Если это не дает результата – обратиться в администрацию учреждения.
Специализированное мобильное приложение «Заступник» гарантирует любому ребенку, который его использует, помощь в экстренной ситуации в течение двух с половиной минут, рассказала ранее в пресс-центре НСН уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетребко спустя шесть лет вернется в Королевскую оперу в Лондоне
- Землетрясение произошло у побережья Японии
- Врач Кеосаяна отказался назвать сроки выхода из комы режиссера
- Россиянам рассказали о действиях при задержке зарплаты
- Эстонская православная церковь МП объявила о смене названия
- США в очередной раз расширили антироссийские санкции
- Фантастический хоррор «Пепел» с Аароном Полом выйдет в российский прокат
- МВД заявило о ликвидации с Белоруссией пяти мошеннических колл-центров за год
- ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР
- Госдума отказалась отменять ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru