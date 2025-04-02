Львова-Белова дала советы родителям на случай травли их детей в школе

Травля в школах - это универсальная проблема, с ней сталкиваются самые разные дети, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

По ее словам, В 2024 году получено более 500 обращений по вопросам травли, кибербуллинга, в 2025 году – уже 88, передает «ФедералПресс».