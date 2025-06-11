Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о фейках

Псковский городской суд отправил зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом) под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Льву Шлосбергу предъявили обвинение в неисполнении обязанностей иноагента

Отмечается, что мера пресечения избрана Шлосбергу сроком на два месяца.

Ранее в псковской квартире Шлосберга по данному делу прошли обыски, сообщает RT.

Затем политика отправили в изолятор временного содержания в качестве обвиняемого в повторном распространении фейков о российской армии.

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ФОТО: РИА Новости
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