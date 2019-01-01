Общество
Член Совета при президенте РФ по права человека Игорь Борисов в эфире НСН заявил ранее, что СПЧ не будет вмешиваться в ситуацию с административным арестом Пономарёва.
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
11 июня20:30
Мещанский суд города Москвы во вторник оштрафовал на 300 тыс. рублей 77-летнего правозащитника, исполнительного директора общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации митинга, сообщает ТАСС.
Член Совета при президенте РФ по права человека Игорь Борисов в эфире НСН заявил ранее, что СПЧ не будет вмешиваться в ситуацию с административным арестом Пономарёва.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пономарев