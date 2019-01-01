Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

11 июня20:30

Мещанский суд города Москвы во вторник оштрафовал на 300 тыс. рублей 77-летнего правозащитника, исполнительного директора общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации митинга, сообщает ТАСС.

НКО «За права человека» Пономарева признано иноагентом

Член Совета при президенте РФ по права человека Игорь Борисов в эфире НСН заявил ранее, что СПЧ не будет вмешиваться в ситуацию с административным арестом Пономарёва.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пономарев