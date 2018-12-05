В СПЧ назвали поведение арестованного Льва Пономорева недопустимым

Член СПЧ Игорь Борисов в эфире НСН рассказал, что организация уже не в первый раз сталкивается с неподобающим поведением правозащитника.

Тверской суд Москвы в среду, 5 декабря, назначил 25 суток ареста лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву. Ранее на правозащитника был составлен протокол за публикацию поста в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Акция прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. Суд признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции, передает «Новая газета».

Ходатайства адвокатов об отводе судьи и вызове в суд начальника отдела полиции по Красносельскому району, который, по их данным, направил материалы дела в суд при наличии в них нарушений, были отклонены.

Член СПЧ Игорь Борисов в эфире НСН заявил, что в данной ситуации организация не будет вмешиваться в ход дела.

«У СПЧ нет полномочий ходатайствовать в судебные органы об изменении меры пресечения. Мы можем обращаться, но в рамках действующего законодательства это идет как рекомендация, к которой могут прислушаться или нет. Тем не менее, такая практика была», — заявил Борисов.

Правозащитник напомнил, что СПЧ обращался в защиту Льва Пономарева, но по делу двухлетней давности, которое было связано с прекращением аренды его офиса. Борисов рассказал, что оно было связано противодействием судебному решению. В частности препятствование судебным приставам в изъятии здания и передачи его собственнику.

«Уже тогда в рамках СПЧ были разные позиции по этому факту. Мы считали, что если мы официальный консультативный совет при президенте, то должны работать по закону, а там не было однозначного решения. Поэтому и в этой ситуации могут быть смягчающие обстоятельства. Например, возраст может влиять на предмет вынесения юридической санкции, но никак не освобождать от нее. Тем более, что мы уже видим какие-то провокационные элементы в поведении Льва Пономарева, нашего известного правозащитника, что в принципе недопустимо», — заключил собеседник НСН.

Напомним, 31 июля Тверской суд Москвы оштрафовал Пономарева на 10 тыс. рублей за одиночный пикет в поддержку двух фигуранток дела «Нового величия» - Марии Дубовик и Анны Павликовой. Уголовное дело в отношении участников молодежной организации возбуждено по ч.1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте. Всего по этому делу проходят десять человек.