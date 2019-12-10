Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, о смерти которого стало известно 10 декабря, будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. О дате и времени прощания сообщат позже.
Юрий Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Операция прошло успешно, однако возникли осложнения и он скончался, не придя в себя после наркоза.
Ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью предшественника на посту столичного градоначальника.
Представитель республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков в интервью РИА ФАН предложил назвать в честь Лужкова одну из улиц на полуострове
Цеков напомнил, что экс-мэр в своем время оказывал значительную поддержку русской общине Крыма.
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