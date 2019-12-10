Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, о смерти которого стало известно 10 декабря, будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. О дате и времени прощания сообщат позже.

Юрий Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Операция прошло успешно, однако возникли осложнения и он скончался, не придя в себя после наркоза.